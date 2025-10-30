Da commissario a comparsa | Timmermans fuori dai giochi Jetten conquista l’Olanda

Non è stata la notte trionfale che molti a Bruxelles sognavano, ma nemmeno il disastro temuto. Le elezioni olandesi di mercoledì segnano un cambio di passo netto per un’Europa in cerca di equilibrio: Geert Wilders arretra, Rob Jetten avanza, e Frans Timmermans scompare dal podio, lasciando dietro di sé l’eco di un’era ormai conclusa. L’Olanda avanzate e crolli. Undici mesi dopo il suo exploit, Wilders ha perso quasi un terzo dei voti. Il suo Partito per la Libertà (Pvv), protagonista di una stagione caotica e divisiva, scivola da 37 a 26 seggi. Non basta il tema immigrazione a frenare l’emorragia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

