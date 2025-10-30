Da Caronno Pertusella sul palco del Forum con Alfa sogno avverato per l’Academy Parade Band
I ragazzi della Academy Parade band di Caronno Pertusella sul palco del Forum al concerto di Alfa. Si è avverato un sogno dopo il video inviato qualche mese fa in risposta all’appello lanciato dal cantante che ha partecipato a Sanremo lo scorso anno con “Vai!” e ha emozionato nel duetto con Vecchioni in “Sogna, ragazzo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Paura a Caronno Pertusella per l'incendio in una ditta che opera nel settore della materie plastiche. Vasto il rogo che ha incendiato il tetto coperto da pannelli solari arrivando anche al magazzino - facebook.com Vai su Facebook
Da Caronno Pertusella sul palco del Forum con Alfa, sogno avverato per l’Academy Parade Band - I ragazzi della Academy Parade band di Caronno Pertusella sul palco del Forum al concerto di Alfa. Secondo ilnotiziario.net