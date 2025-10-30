I ragazzi della Academy Parade band di Caronno Pertusella sul palco del Forum al concerto di Alfa. Si è avverato un sogno dopo il video inviato qualche mese fa in risposta all’appello lanciato dal cantante che ha partecipato a Sanremo lo scorso anno con “Vai!” e ha emozionato nel duetto con Vecchioni in “Sogna, ragazzo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Da Caronno Pertusella sul palco del Forum con Alfa, sogno avverato per l’Academy Parade Band