Da Bach Buquen e David Kim | chi sono i tiktoker maschili di bellezza

Gli uomini stanno riscrivendo le regole della bellezza. Una nuova generazione di talent sta, infatti, dimostrando al mondo (maschile e non) come non si tratti più soltanto di esibire una barba curata o di indossare un profumo elegante: per loro la bellezza è una vera e propria forma di espressione personale, a volte pura arte, che richiede il suo tempo. Così, su TikTok e gli altri social, questa rivoluzione si muove al ritmo di video, tra pennelli, sieri e riflessioni identitarie. Fenomeno Bach Buquen: chi è il tiktoker che ha normalizzato il trucco uomo. A capeggiare questo movimento è senza alcun dubbio il tiktoker francese Bach Buquen, 19 anni, diventato virale per i suoi video in cui si trucca nella metropolitana di Parigi. 🔗 Leggi su Amica.it

