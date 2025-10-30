D-Von Dudley non è estraneo a dire ciò che pensa e, in un recente episodio del podcast The Duke Loves Rasslin, ha chiarito che il vero problema dell’AEW non è il talento, ma la leadership creativa in mano di Tony Khan. Il membro della WWE Hall of Fame non era certo intenzionato a discutere, ma una volta sollevato l’argomento, non si è tirato indietro dal dire la sua in modo molto diretto come suo solito; Pur elogiando Khan per il supporto finanziario al suo roster senza battere mai ciglio, ma allo stesso tempo D-Von nutre seri dubbi sulla sua capacità di gestire il prodotto in modo da portare la AEW al livello successivo, cosa ben diversa appunto dal semplice esborso economico nel quale lo ammira molto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - D-Von Dudley: “Con il talento AEW la WWE farebbe faville”