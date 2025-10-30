Curti mancati pagamenti ai lavoratori dell’igiene ambientale | la Fp Cgil proclama lo sciopero

Tempo di lettura: 2 minuti I lavoratori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Curti incroceranno le braccia venerdì 14 novembre 2025. A proclamare lo sciopero è stata la Funzione Pubblica Cgil di Caserta, che rappresenta gli operatori impegnati nel settore dell’igiene ambientale per la società WM Magenta, gestore del servizio comunale. La decisione arriva dopo settimane di tensione e l’esito negativo delle procedure di raffreddamento previste dalla legge 1461990, attivate già lo scorso 22 ottobre con la proclamazione dello stato di agitazione. Nonostante i tentativi di conciliazione, l’azienda non ha mai convocato i rappresentanti dei lavoratori per discutere delle rivendicazioni presentate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

