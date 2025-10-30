Curiosità Mister Antonio Conte degusta le prelibatezze a Torre Normanna
Tanta curiosità a Maiori: è stato avvistato Mister Antonio Conte presso la cittadina della Costiera. Il Ristorante Torre Normanna ha anche postato sui social una foto con il noto allenatore. “Un grande onore avere qui con noi Mister Antonio Conte”, ha commentato lo staff del locale. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
