Cure dentistiche gratuite per due ragazzini

Da 25 anni opera sul territorio piacentino con i suoi laboratori dentistici “Dental Blu”, l’ultimo dei quali aperto ad Agazzano, ma il dottor Franco Novara è conosciuto anche per le tante opere e interventi di solidarietà per la comunità e le persone in difficoltà. «Sono legato alla terra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Cure dentali a prezzi vantaggiosi, sorrisi perfetti in tempi brevissimi. Cosa c’è dietro molte fantasmagoriche cliniche odontoiatriche che vi inondano di pubblicità? A #FarWest oggi, venerdì #17ottobre, in prima serata su Rai3. - X Vai su X

Cure dentali a prezzi vantaggiosi, sorrisi perfetti in tempi brevissimi. Cosa c’è dietro molte fantasmagoriche cliniche odontoiatriche che vi inondano di pubblicità? A #FarWest oggi, venerdì 17 ottobre, in prima serata su Rai3. - facebook.com Vai su Facebook

Cure dentistiche gratuite per due ragazzini - Da 25 anni opera sul territorio piacentino con i suoi laboratori dentistici “Dental Blu”, l’ultimo dei quali aperto ad Agazzano, ma il dottor Franco Novara è conosciuto anche per le tante opere e inte ... Da ilpiacenza.it

Un Dentista per Amico: questi dentisti offrono cure gratis ai minori che non se le possono permettere - DxA (Un Dentista per Amico) è un servizio di cure dentistiche gratuite per minori in stato di disagio e di prevenzione per la salute orale. greenme.it scrive

Dentisti, 42 professionisti offrono cure gratuite per i bambini e i ragazzi in affido. Tutti i nomi - Sono 42 i dentisti associati Andi Treviso ad aver aderito a titolo volontario al progetto “Adotta un sorriso di un bambino”, organizzato in collaborazione con l'Usl e la conferneza dei ... Si legge su ilgazzettino.it