Cupra Tavascan | l' aggiornamento porta nuovi equipaggiamenti e funzioni

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Suv elettrico della casa di Martorell si rinnova in vista del 2026. Un aggiornamento che porterà in dote tante novità all'interno dell'abitacolo, con il debutto della Cupra Interior Sound, mentre per la carrozzeria si aggiunge la tonalità Century Bronze per le versioni più prestazionali Adrenaline ed Extreme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

