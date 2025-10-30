Cultraro e Battista protagonisti a sorpresa Zini ha grinta da vendere Candellori motorino
Cultraro 6,5 Si erge protagonista del derby nella ripresa con un grande intervento su Chakir lanciato a rete. Zoboletti 6 Torna titolare in Coppa Italia e svolge il suo compito in maniera perfetta. Dalle sue parti non si passa. Zini 6,5 Grintoso come sempre annulla chiunque passi dalle sue parti. Un bomber rinomato come Corazza, praticamente non tocca palla. Pezzola 6,5 Impeccabile nelle chiusure ed in marcatura. Mette in campo anche quella dose di grinta che non guasta in un derby. Tosi 6,5 Incontenibile quando affonda sulla fascia, sta decisamente migliorando anche in fase di copertura. Pendolino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
