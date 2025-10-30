cucinasorriso grande successo nel 2026 nuova stanza in magazzino

La presidente della coop San Vitale, Romina Maresi, e la responsabile volontaria di Cucinasorriso, Daniela Poggiali, sono soddisfatte del 2025 di Cervia Social Food. Un grande progetto che si conferma punto di riferimento per l’aiuto alle fragilità del territorio grazie a una grande rete di volontari. E l’occasione è ottima per guardare al futuro con nuove iniziative. Maresi e Poggiali, quali sono i numeri estivi di Cucinasorriso? "Nei tre mesi estivi abbiamo preparato oltre 15.000 pasti, con una media a pranzo che si è avvicinata ai 140-150 ospiti. L’estate è un periodo particolare per un territorio a vocazione turistica, come quello cervese, perché giungono persone da altri territori in cerca di lavoro, che poi non riescono a trovare o non sono in grado di mantenere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

