Sia Crystal Palace che Brentford si sono qualificati per i quarti di finale di Coppa di Lega, nei quali non avranno un compito agevole opposti in trasferta ad Arsenal e Man City, ma una cosa è vincere 3-0 ad Anfield, come hanno fatto le Eagles, un’altra, evidentemente, è maramaldeggiare a Blundell Park contro un club . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Brentford (sabato 01 novembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici