A Selhurst Park va in scena un derby londinese denso di ritmo e duelli fisici: Crystal Palace e Brentford arrivano con filosofie diverse ma complementari. I padroni di casa cercano ampiezza e qualità tra le linee con Eze e (se disponibile) Olise, mentre le Bees puntano su pressione organizzata, transizioni verticali e la forza d’urto del tridente. Stato di forma in pillole. Crystal Palace: blocco medio, costruzione paziente, corsie molto coinvolte con Mitchell a sinistra e inserimenti delle mezzali. Il talento di Eze tra le linee resta la chiave per accendere l’ultimo terzo; MatetaEdouard per attaccare l’area. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Crystal Palace–Brentford: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico