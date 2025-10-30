Crotone lite sulla pista ciclabile finisce nel sangue | ciclista accoltellato alla schiena fermato un 22enne

Un giovane di 22 anni è stato fermato a Crotone per tentato omicidio dopo una lite per la pista ciclabile degenerata in aggressione.

crotone lite sulla pista ciclabile finisce nel sangue ciclista accoltellato alla schiena fermato un 22enne

© Notizie.virgilio.it - Crotone, lite sulla pista ciclabile finisce nel sangue: ciclista accoltellato alla schiena, fermato un 22enne

Una discussione nata per un'auto parcheggiata sulla pista ciclabile è degenerata in violenza nel pieno centro di Crotone.

Lite per un’auto sulla pista ciclabile: ciclista accoltellato alla schiena a Crotone - Una discussione nata per un'auto parcheggiata sulla pista ciclabile è degenerata in violenza nel pieno centro di Crotone. Lo riporta reggiotv.it

Uomo accoltellato a Crotone dopo una lite, fermato un 22enne - Alla base del litigio un'auto parcheggiata sulla pista ciclabile ... Scrive corrieredellacalabria.it

