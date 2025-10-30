Cronos | The New Dawn celebra Halloween con la skin Testa di Zucca

Halloween è diverso quando ti vesti con una skin stagionale da urlo. L’ultimo survival horror di Bloober Team, Cronos: The New Dawn, ha ufficialmente attivato il Protocollo: Dolcetto o Scherzetto. La nuovissima skin Testa di Zucca è disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 30 ottobre:??basta aggiornare il gioco per sbloccarla. Basta entrare nel mondo di Cronos nella notte più spaventosa dell’anno con l’ultima demo gratuita, oppure godersi la versione completa del gioco, ora disponibile con uno sconto del 15%. Zucca accesa. Mostro spento. È la stagione della sopravvivenza! Bloober Team festeggia il suo 17° anniversario in questa spaventosa stagione in modo eccezionale: con una nuova, spaventosa skin di gioco per Viaggiatore. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Cronos: The New Dawn celebra Halloween con la skin Testa di Zucca

