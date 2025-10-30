A palazzo non si finisce di spegnere un incendio che ne scoppia subito un altro. I pompieri regi hanno un gran daffare mentre la corte dà il meglio (o peggio) di sé. Questa volta l’argomento al centro delle discussioni nella celeberrima Galleria degli Specchi è il futuro di Madame X. Sì, proprio lei. Un destino che ha spaccato la corte. L’ultima sorpresa, studiata a tavolino come ogni mossa nello scacchiere, è stata descritta come un capolavoro da alcuni mentre per altri potrebbe rivelarsi un fatale errore. In ogni caso da anni non c’era una così netta divisione a palazzo: o con lei o contro di lei. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CRONACHE DI PALAZZO: IL FUTURO DI MADAME X SPACCA LA CORTE TRA INTRIGHI E OMBRE