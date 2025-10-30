Crollo al Pattinodromo la Roller Salerno lancia una petizione | Salviamo le strutture di pattinaggio

Da oltre quarant'anni, la nostra società sportiva, Roller Salerno, si dedica al mondo del pattinaggio corsa, pattinaggio artistico e hockey su pista, con oltre 200 atleti tesserati, oltre dieci allenatori e altrettanti dirigenti. La situazione delle strutture sportive a Salerno è diventata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Crollo al Pattinodromo, Pessolano (Oltre): "Rischio stallo e disagi: l'amministrazione si attivi" salernotoday.it/politica/patti… - X Vai su X

Tempi lunghi per risistemare il pattinodromo dopo il crollo, la Roller: “Indietro di 45 anni” - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, crollo al pattinodromo: chiude anche il campo da tennis - Il mare avanza e scava: l’erosione del costone roccioso progredisce e ieri mattina a Torrione si è portato dietro un altro pezzo di pista del pattinodromo comunale ... Come scrive ilmattino.it

Salerno, riqualificazione a Mariconda. Crollo Pattinodromo: «Situazione difficile» - “Un altro passo in avanti per rispondere alle istanze dei cittadini, per rendere più bella e più vivibile la nostra Salerno, nel segno di una rigenerazione urbana che ormai da tempo rappresenta una ... Riporta infocilento.it

Crolla Muro di contenimento sul Lungomare di Salerno, danni al Pattinodromo - L’azione incessante delle forti mareggiate che hanno colpito la costa negli ultimi giorni ha lasciato il segno sul lungomare di Torrione, provocando il crollo di una sezione del muro di contenimento a ... Lo riporta infocilento.it