Crolla un albero sul ponte | chiuso un accesso del Parco Laghetti di Rorai
A seguito della caduta di un albero da area privata sul ponticello del Parco dei Laghetti di Rorai, per motivi di sicurezza è stato interdetto il passaggio fino alla rimozione dell’albero. Per questo è stato temporaneamente chiuso l’accesso del Parco da via Cotonificio. La riapertura del ponte. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
Triora: grosso albero crolla sulla provinciale 548, strada chiusa per pochi minuti e intervento dei volontari (Foto) Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone - facebook.com Vai su Facebook
Ostia Antica, albero crolla su un'auto: illesi conducente e passeggero https://ift.tt/JfgY1OI - X Vai su X
Crolla un albero sul ponte: chiusura dell'accesso al Parco dei Laghetti di Rorai - PORDENONE – Oggi, 30 ottobre, è stata disposta la chiusura temporanea dell’accesso al Parco dei Laghetti di Rorai di Pordenone a causa della caduta di un albero proveniente da un’area privata che ha ... Da nordest24.it
Maltempo, paura sulla provinciale Pontecorvo–Esperia: albero crolla in strada a Ponte Teano - Attimi di paura questa sera, 10 settembre 2025, lungo la strada provinciale che collega Pontecorvo a Esperia, all’altezza della località Ponte Teano, dove un grosso albero si è improvvisamente ... Scrive ilmessaggero.it