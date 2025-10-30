Crocieristica in caduta libera e collegamenti di continuità al palo l' attacco di Fede M5S | Le Marche in coda all' Italia
ANCONA - «Altro che rilancio del turismo marchigiano: il risultato del ‘modello Acquaroli’ è un disastro sotto gli occhi di tutti». Così il deputato Giorgio Fede (M5S) commenta le ultime notizie sulla perdita della rotta Ancona–Napoli, ancora ferma nonostante le promesse, e sul crollo del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Torna "Caduta libera", con un finale nuovo per festeggiare i 10 anni di trasmissione - Da lunedì 12 maggio torna, ogni giorno nel preserale di Canale 5, "Caduta Libera", il game- Secondo tgcom24.mediaset.it