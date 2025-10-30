Crociera con morta | i marinai della nave dimenticano un’anziana su un’isola e la ritrovano priva di vita video

Dimenticata e ritrovata morta, nel corso di una drammatica crociera. E’ il destino della donna australiana di 80 anni, Suzanne Rees, del Nuovo Galles del Sud, scomparsa sabato a Lizard Island. La donna è morta su una remota isola nel Far North Queensland, durante la prima tappa di un viaggio intorno all’Australia di 60 giorni, dal costo di un biglietto di 80.000 dollari. Un’indagine multiagenzia indagherà su come e perché la signora Rees sarebbe stata abbandonata dalla nave da crociera Coral Expeditions di proprietà della NRMA. Katherine Rees ha raccontato che sua madre si è sentita male durante una scalata organizzata a Lizard Island e le è stato chiesto di tornare indietro dalla montagna senza scorta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crociera con morta: i marinai della nave dimenticano un’anziana su un’isola e la ritrovano priva di vita (video)

