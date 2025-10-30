Cristina Ferrara insieme a Raul Dumitras la prima foto che conferma il flirt tra gli ex di Steri e De Ioannon

Dopo giorni di indiscrezioni, arriva un primo indizio concreto: Cristina Ferrara e Raul Dumitras si starebbero frequentando. La foto che conferma le voci di un flirt tra gli ex di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri è stata pubblicata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni: a inviargliela, un'utente che ha immortalato i due mentre passeggiano insieme per strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

