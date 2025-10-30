Cristina Ferrara frequenta l’ex di Martina De Ioannon? Pizzicata insieme a Raul Dumitras

Flirt in corso tra Raul Dumitras e Cristina Ferrara? Spuntano nuove segnalazioni. Gianmarco Steri ieri a Uomini e Donne durante il confronto con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara ha confermato che lui e Martina De Ioannon si stanno frequentando. Più volte l’ex tronista ha precisato che si sono incontrati dopo che entrambi avevano messo fine alle loro precedenti relazioni. Raul Dumitras e Cristina Ferrara (Foto Ig @lorenzopugnaloni.it) Le loro strade continuano però ad intrecciarsi catturando non poco l’attenzione del gossip, sembra infatti che ci sia un flirt in corso tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras, l’ex fidanzato di Martina. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Cristina Ferrara frequenta l’ex di Martina De Ioannon? Pizzicata insieme a Raul Dumitras

Altre letture consigliate

#UominieDonne: #RaulDumitras e #CristinaFerrara si frequentano Da un po' circolavano voci secondo le quali Raul, ex di #MartinaDeIoannon, e Cristina, ex di #GianmarcoSteri, si frequentavano. Ora arriva la conferma. Una persona infatti ha scritto a #Loren - facebook.com Vai su Facebook

Cristina Ferrara dimentica Gianmarco Steri con l’ex di Martina De Ioannon: la foto scatena la bufera - Colpo di scena a Uomini e Donne: Cristina Ferrara, dopo il confronto con Gianmarco Steri, volta pagina con l'ex di Martina De Ioannon. Lo riporta chedonna.it

Cristina Ferrara, chi è l’ex fidanzata di Gianmarco Steri/ Il ritorno a Uomini e Donne dopo la rottura - Cristina Ferrara torna a Uomini e Donne: chi è l'ex corteggiatrice napoletana e il duro attacco contro l'ex fidanzato Gianmarco ... Segnala ilsussidiario.net

Perché Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati?/ Dure parole di lei a Uomini e Donne - Sotto lo sguardo di Maria De Filippi, Cristina ha accusato Gianmarco di essere un immaturo e di non aver mai pensato a lei e alla loro relazione e che per lui non esisteva. Scrive ilsussidiario.net