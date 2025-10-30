Cristina Ferrara e Raul Dumitras beccati insieme | è amore tra gli ex di Uomini e Donne!

Spunta la prima foto che conferma il flirt tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras: ecco cosa è successo a Roma tra gli ex di Gianmarco e Martina. Chi si nasconde dietro la nuova coppia più chiacchierata del momento? Cristina Ferrara e Raul Dumitras: beccati insieme, stavolta senza filtri e senza più dubbi. Dopo giorni di sospetti, like sospetti e storie incrociate, arriva la foto che parla chiaro: i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati pizzicati mentre passeggiavano affiatati per le vie di Roma. A immortalare la scena è stata una fan attenta, che ha subito girato lo scatto all’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Cristina Ferrara e Raul Dumitras beccati insieme: è amore tra gli ex di Uomini e Donne!

