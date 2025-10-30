Cristina D’Avena esibizione a sorpresa al Dall’Ara prima di Bologna-Torino
(Adnkronos) – La cantante bolognese è scesa in campo per cantare dal vivo il suo nuovo singolo ‘Siamo noi (Play to fight)’, sigla ufficiale della nuova stagione della serie animata ‘Captain Tsubasa’. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
