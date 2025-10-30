Cristiano Ronaldo la maledizione araba colpisce ancora | non ha vinto nemmeno un titolo con l’Al Nassr As

Cristiano Ronaldo, la maledizione araba colpisce ancora: nessun titolo con l’Al Nassr (As) La fortuna non assiste Cristiano. Dopo 10 vittorie di fila, l’Al Nassr ha interrotto la striscia nel momento peggiore: sconfitta contro l’Al Ittihad ed eliminazione agli ottavi della Coppa d’Arabia Saudita. È il tredicesimo titolo perso da Cr7 da quando gioca in Arabia. Non vince un trofeo dal 2021, anno della Coppa Italia con la Juventus. Fa eccezione solo la “Copa de Campeones”, considerata però un torneo amichevole. Cristiano Ronaldo in crisi in Arabia?. Scrive As: “Mentre cerca di diventare il primo giocatore della storia a raggiungere i mille gol, il fuoriclasse portoghese riduce le sue possibilità di vincere un titolo di club quest’anno alla Saudi Pro League, dove l’Al Nassr è attualmente capolista dopo 6 giornate, e alla Champions asiatica, la seconda competizione continentale che però, al momento, non rappresenta una priorità per il giocatore di Madeira: non ha disputato neppure un minuto nelle prime tre partite”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cristiano Ronaldo, la maledizione araba colpisce ancora: non ha vinto nemmeno un titolo con l’Al Nassr (As)

