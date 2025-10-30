Cristianinho debutta con la Nazionale Under 16 del Portogallo | il figlio di Cristiano Ronaldo in campo nei minuti finali
Cristianinho debutta in nazionale. Per il figlio di Cristiano Ronaldo esordio nei minuti finali contro la Turchia con il Portogallo U16 Il Portogallo Under 16 ha iniziato il Torneo Coppa delle Federazioni con una vittoria convincente contro la Turchia, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Samuel Tavares al 13? e Rafael Cabral allo scoccare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Rita De Crescenzo debutta a Belve: “Mi tremano le gambe” davanti a Francesca Fagnani #ritadecrescenzo #Belve #FrancescaFagnani - facebook.com Vai su Facebook
Boxe, Graziano Arras debutta con la nazionale al Trofeo Shardana - Già domani il pugile sardo della Gymnasium sarà sul ring Autonoleggi Demontis in via Caniga 25 per il Trofeo Shardana di ... Lo riporta unionesarda.it