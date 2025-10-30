Crisi credito | opportunità da debito long-short cat-bond emergenti in valuta locale

A tre anni dall’inizio dell’aumento dei tassi di interesse, i casi di stress nel mondo del credito si moltiplicano. Come posizionarsi in questo contesto? Lo spiega Giacomo Calef, Country Head Italia di NS Partners sottolineando che lo scorso settembre, a tre anni dall’inizio del massiccio ciclo di aumento dei tassi da parte della FED, sono comparse le prime crepe nell’economia americana. Tricolore e First Brands hanno all’improvviso presentato istanza di fallimento, causando perdite per centinaia di milioni di dollari, se non miliardi, ai loro creditori. Tra questi c’erano importanti investitori, tra cui JP Morgan. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Crisi credito: opportunità da debito long-short, cat-bond, emergenti in valuta locale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tra bancarotte miliardarie, collaterali opachi e reazioni nervose dei mercati, il caso First Brands riaccende i riflettori sui rischi sistemici del credito privato USA, evocando lo spettro di una nuova crisi finanziaria - facebook.com Vai su Facebook

Il governatore di Bankitalia Panetta: "Le Banche di credito cooperativo sono state sostegno durante la crisi ma ora serve un cambio strategia. Il modello non è privo di debolezze, servono modifiche". #ANSA - X Vai su X

Crisi d’impresa: stralcio debiti anche senza consenso dei creditori - Il Governo ha approvato in via definitiva il correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, fornendo chiarimenti interpretativi su alcuni punti critici e introducendo importanti novità ... Lo riporta pmi.it

Come affrontare la crisi del debito: presentato in Vaticano rapporto voluto dal Papa per il Giubileo - La Commissione incaricata da Papa Francesco ha presentato le sue raccomandazioni per evitare che tanti Paesi in via di sviluppo debbano sprecare in interessi risorse da investire in sanità, educazione ... Da it.euronews.com

Crisi d’impresa: transazione fiscale per rottamare i debiti - ter” al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza introducono la possibilità di accedere alla transazione fiscale, che nell’ambito del concordato ... pmi.it scrive