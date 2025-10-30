Cremonini contro l’ex Martina Maggiore | Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi

Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Cesare Cremonini ha parlato per la prima volta della sofferenza provata dopo la pubblicazione del libro Che stupida ragazza, scritto dalla sua ex compagna Martina Margaret Maggiore. «La mia ex ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi», ha dichiarato il cantautore bolognese. «Avrei voluto che mi dicesse cosa stava per scrivere, per proteggere la mia famiglia. Poi fallo, ma parlane. E invece no». «Una sofferenza grande e profonda». Nel podcast, Cremonini ha raccontato il turbamento seguito all’uscita del libro: «Quest’anno è successo che una ragazza con cui sono stato, a cui ho dato l’anima, ha scritto un libro raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. 🔗 Leggi su Panorama.it

