Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il nuovo corso dei bianconeri targato Spalletti dovrà vedersela contro i sorprendenti grigiorossi che hanno iniziato molto bene la stagione. Cremonese vs Juventus si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono la vera rivelazione di questo avvio di stagione. Pur essendo neopromossi, la squadra di Nicola occupa l’ottavo posto in classifica con un margine di dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione, grazie ad un mix di solidità difensiva e organizzazione tattica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Juventus, decima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla