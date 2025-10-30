Cremonese da sogno a Genova! Vittoria per 2-0 al Marassi e zona retrocessione più lontana | contro la Juve settimo posto nel mirino per la vera sorpresa della Serie A

Cremonese da sogno a Genova! Vittoria per 2-0 al Marassi e zona retrocessione più lontana. La squadra di Nicola ora sogna il colpo contro la Juve «Sempre più bella»: con questo titolo d’apertura, La Provincia di Cremona rende omaggio all’impresa della Cremonese, che continua a stupire in Serie A grazie al successo per 2-0 sul . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese da sogno a Genova! Vittoria per 2-0 al Marassi e zona retrocessione più lontana: contro la Juve settimo posto nel mirino, per la vera sorpresa della Serie A

Scopri altri approfondimenti

Allo Zini finisce con un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe. La Cremonese accarezza il sogno di una vittoria storica grazie al primo gol in Serie A di Jamie Vardy, ma a sei minuti di distanza è Marco Brescianini a salvare la Dea e a fissare l’1-1 ch - facebook.com Vai su Facebook

5 ottobre 2023: “Esordire allo stadio Zini sarebbe un sogno” 20 ottobre 2025: sogno realizzato ? Dall’Under 15 fino alla prima squadra: Dachi Lordkipanidze ha festeggiato l’esordio in maglia Cremo e in @SerieA #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cr - X Vai su X

La Cremonese sogna con la doppietta di Bonazzoli: 2-0 contro il Genoa - La vittoria fa volare la squadra di mister Nicola, ex di turno, e prolunga il momento difficile dei rossoblù che vedono scricchiolare pericolosamente la panchina di Viera ... Come scrive ilgiorno.it

La sorpresa Cremonese per fare 50 (e bis) nella Genova rossoblù - L’unica volta in cui i Violini hanno sbancato la Genova rossoblù è stato nel campionato di Serie A 1994- tuttomercatoweb.com scrive

Bonazzoli da sogno: la sua doppietta fa volare la Cremonese, Genoa ko e contestato dal Ferraris - Una doppietta splendida di Bonazzoli regala alla Cremonese il ritorno al successo: per il Genoa di Vieira è un momento drammatico, ultimo e senza goal in casa in campionato. Segnala calciomercato.com