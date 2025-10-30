Cremonese che festa Show di Bonazzoli Grigiorossi in volo

di Alessandro Stella Autorità di gruppo e le magie di un singolo: così la Cremonese torna alla vittoria dopo due mesi. Grazie alla straordinaria doppietta di Bonazzoli i grigiorossi stendono un Genoa in totale confusione e proseguono la propria marcia verso una salvezza che appare sempre più concreta, visti i ben nove punti di margine sul terzultimo posto. In questo momento i lombardi sono addirittura a meno due dalla zona Europa e al netto di discorsi troppo prematuri confermano di avere le armi per fare una stagione importante. Sabato contro la Juventus un nuovo importante crash-test. Venendo al match i grigiorossi ritrovano Audero in porta e Bondo a centrocampo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

