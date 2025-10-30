Cremona e Goryeong un gemellaggio nel nome della musica e dell’artigianalità

Cremona, 30 ottobre 2025 - Missione cremonese in Corea del Sud, nel nome della musica e della tradizione liutaria. Nella prestigiosa cornice della residenza dell’ Ambasciata d’Italia a Seoul, durante il primo giorno della missione in Corea della delegazione cremonese che domani inaugurerà, al Deoksugung Palace, un grande evento internazionale che vedrà protagonista per tre settimane il violino Stradivari Vesuvio 1727 e Cremona come capitale della liuteria, è stato rinnovato l’Accordo di Reciproco Scambio Economico e Culturale tra la città di Cremona e quella di Goryeong (Repubblica di Corea del Sud). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona e Goryeong, un gemellaggio nel nome della musica e dell’artigianalità

