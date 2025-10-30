Sì è fatto attendere, Matteo Menghi (nella foto), l’attaccante da 15 gol a stagione, tanti ne ha segnati l’anno scorso con la maglia del Real Monterotondo. Un infortunio lo ha tenuto ai box nella prima parte di stagione, oggi scalpita per trovare la prima gioia in maglia bianconera. Come sta? "L’infortunio nel momento in cui stavamo mettendo in pratica quanto provato durante il ritiro, ha complicato inizialmente i piani. Ma sto recuperando e sta andando sempre meglio". Domenica il Prato: inizierà un periodo bello tosto. "Sì, siamo attesi da un filotto di partite importanti, utile per pesarci più di quanto abbiamo fatto fino a ora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Credici Robur! Menghi suona la carica: "Accontentarsi? No, puntiamo in alto"