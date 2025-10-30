Covid finanziamenti statali illeciti Condannata azienda ortofrutticola
Le Fiamme Gialle di Bergamo hanno eseguito una confisca per un valore complessivo di 895mila euro nei confronti di una società orobica del settore ortofrutticolo, la Fratelli Santini srl di Azzano San Paolo, condannata in via definitiva per aver ottenuto illecitamente finanziamenti pubblici durante l’emergenza del Covid. La sentenza, emessa dal tribunale di Bergamo e passata in giudicato lo scorso 23 settembre, prevede anche una sanzione pecuniaria di 60mila euro a carico dell’azienda. L’inchiesta, condotta dal Gruppo della Guardia di finanza di Bergamo su delega della Procura, è partita dall’analisi di informazioni acquisite attraverso il sistema di prevenzione antiriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
