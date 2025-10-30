Costituito il Direttivo Politico Cittadino di Forza Italia a Morcone
Bruno Parlapiano guida il nuovo Direttivo Politico Cittadino di Forza Italia a Morcone, con focus su partecipazione e impegno nella comunità locale. È stato ufficialmente costituito il Direttivo Politico Cittadino di Forza Italia a Morcone. L’organismo coordinerà le attività politiche locali e i rapporti con la comunità, in collegamento con i livelli organizzativi provinciali e regionali. Alla guida del direttivo è stato designato, Bruno Parlapiano, Segretario cittadino. Tiziana Rinaldi assume il ruolo di Vice-segretario e di Segretario Cittadino di Azzurro Donna. Completano la squadra: Rocco Solla – Responsabile organizzazione e tesseramento; Antonietta Prozzo – Responsabile politiche per l’infanzia; Giovanni Di Brino – Responsabile politiche per il territorio, ambiente e urbanistica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
