Costituito il Direttivo Politico Cittadino di Forza Italia a Morcone

Puntomagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruno Parlapiano guida il nuovo Direttivo Politico Cittadino di Forza Italia a Morcone, con focus su partecipazione e impegno nella comunità locale. È stato ufficialmente costituito il Direttivo Politico Cittadino di Forza Italia a Morcone. L’organismo coordinerà le attività politiche locali e i rapporti con la comunità, in collegamento con i livelli organizzativi provinciali e regionali. Alla guida del direttivo è stato designato, Bruno Parlapiano, Segretario cittadino.  Tiziana Rinaldi assume il ruolo di Vice-segretario e di Segretario Cittadino di Azzurro Donna.  Completano la squadra: Rocco Solla – Responsabile organizzazione e tesseramento;  Antonietta Prozzo – Responsabile politiche per l’infanzia; Giovanni Di Brino – Responsabile politiche per il territorio, ambiente e urbanistica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

