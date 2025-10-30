Costalonga Lega assente mentre si parla di plateatici la Lega lascia il consiglio comunale

Veneziatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strana situazione oggi nel consiglio comunale di Venezia, dove l'assenza dell'assessore al commercio Sebastiano Costalonga (Lega) in occasione della discussione di una petizione che parlava di pianini e plateatici, ha portato prima il gruppo consiliare della Lega a minacciare di lasciare la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lega, correnti e veti. Il 'caso' Costalonga - Venezia, come trampolino di lancio elettorale, ha potenzialità illimitate. Scrive ilgazzettino.it

costalonga lega assente mentreRegionali, Costalonga fuori dalle elezioni: «Resta l'impegno per i veneziani» - Oggi i nomi dei candidati della Lega alle elezioni regionali saranno ufficializzate e, benché teoricamente la speranza sia l'ultima a morire, per i veneziani i giochi ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Costalonga Lega Assente Mentre