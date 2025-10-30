Costalonga Lega assente mentre si parla di plateatici la Lega lascia il consiglio comunale

Strana situazione oggi nel consiglio comunale di Venezia, dove l'assenza dell'assessore al commercio Sebastiano Costalonga (Lega) in occasione della discussione di una petizione che parlava di pianini e plateatici, ha portato prima il gruppo consiliare della Lega a minacciare di lasciare la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

