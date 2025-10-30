Così Palazzo Te ritrova la luce di Amore e Psiche e i segreti di Giulio Romano

Mantova – Un esempio di mecenatismo virtuoso (con un’opera regalata a un’intera comunità), un recupero necessario in un luogo eretto a patrimonio mondiale della cultura, un regalo alla città di Mantova e a tutta Italia: su questi contenuti si innerva il restauro del soffitto della Camera di Amore e Psiche di Palazzo Te, affrescato da Giulio Romano e bottega tra il 1526 e il 1528. La sala, capolavoro del manierismo, racconta una favola di Apuleio sull’amore sensuale tra un lui e una lei della mitologia classica. Ora torna a splendere dopo l’intervento conservativo promosso da Palazzo Te e sostenuto dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, un’istituzione nata nel 2013 che ha dato il proprio contributo a molti progetti di valorizzazione del patrimonio artistico italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

