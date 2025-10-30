Così è rinata la Basilica L’ingegnere Vito Barozzi | | Usate tecniche del 1400

"Non capita tutti i giorni di ricostruire una basilica, è stata un’esperienza unica". Sono le parole dell’ingegner Vito Barozzi fondatore di Cobar Spa, l’azienda che ha curato la delicata operazione di ricostruzione della basilica di San Benedetto a Norcia, distrutta dal terremoto. Leader nel settore del restauro, Cobar si è già occupata tra l’altro del Colosseo di Roma, della Reggia di Caserta e dei teatri San Carlo di Napoli e Petruzzelli di Bari ed oggi, a nove anni esatti dal crollo provocato da quella violenta scossa delle 7 e 40, "restituisce le chiavi" alla cittadinanza di quella chiesa simbolo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

