Così abbiamo aiutato gli automobilisti in coda

"Abbiamo distribuito centinaia di bottiglie d’acqua agli automobilisti che da ore erano in coda sull’autostrada. Quasi nessuno sapeva cosa stesse succedendo, e quando abbiamo spiegato che c’era stato un assalto a due furgoni portavalori, con tanto di sparatoria, sono rimasti scioccati". Lo racconta Denni Dolce (foto), un volontario della Protezione civile di Porto Recanati che ha soccorso gli automobilisti rimasti bloccati lungo l’14 dopo la tentata rapina a due furgoni portavalori, a colpi di kalashnikov. Con lui c’erano altri due iscritti del gruppo portorecanatese: Chiara Tomassini e Roberto Melatini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

