Cos'è Poseidon il siluro nucleare presentato da Putin che può scatenare uno tsunami radioattivo

Il Poseidon è un siluro-drone a propulsione nucleare russo capace di viaggiare per 10.000 km e trasportare testate da decine di megatoni. Progettato per eludere ogni difesa, potrebbe generare tsunami radioattivi devastanti, ridefinendo la deterrenza nucleare globale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Putin lancia il siluro Poseidon: “Scatena uno tsunami atomico” - X Vai su X

Il Poseidon – inizialmente noto come progetto Status-6 – è un siluro sottomarino senza pilota, capace di trasportare testate fino a cento volte più potenti di Hiroshima - facebook.com Vai su Facebook

Russia, cos'è il missile sottomarino Poseidon: "Può scatenare uno tsunami radioattivo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Russia, cos'è il missile sottomarino Poseidon: 'Può scatenare uno tsunami radioattivo' ... Si legge su tg24.sky.it

Poseidon, il messaggio atomico di Putin: cosa c’è davvero dietro il “siluro del giudizio” - Un test “senza precedenti” e molte domande: perché la Russia esibisce il suo drone subacqueo a propulsione nucleare e cosa significa per la sicurezza europea ... Segnala giornalelavoce.it

Poseidon e Burevestnik, cosa sono le due armi nucleari “perfette” della Russia/ Putin: “Nessuno le ha” - Poseidon e Burevestnik, sono queste le due armi nucleari ritenute perfette dalla Russia, i cui test sono stati ultimati in questi giorni ... Lo riporta ilsussidiario.net