Cos’è la Corte dei conti e perché ha detto no al Ponte sullo Stretto | ha fatto un’invasione di campo?
La Corte dei conti è uno degli organi più antichi e potenti dello Stato italiano, con funzioni che toccano direttamente la vita di cittadini e istituzioni. Nata il 14 agosto 1862 e inaugurata solennemente a Torino il 10 ottobre dello stesso anno, questa istituzione rappresenta un pilastro del controllo democratico sulle finanze pubbliche. La sua autorità è tale da poter fermare progetti governativi di qualsiasi portata, come dimostrato dalla recente vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina. La Corte infatti ha negato il visto di legittimità per il progetto, con motivazioni che saranno rese note entro 30 giorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
