Un terribile lutto ha colpito Andrea Delogu. Nella giornata di ieri, il fratello della conduttrice, Evan Delogu, appena diciottenne, ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto a Bellaria Igea Marina. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro alcuni pali della luce: nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha sconvolto profondamente la famiglia e il mondo dello spettacolo, dove Andrea è attualmente impegnata come concorrente a Ballando con le stelle e conduttrice de La Porta Magica su Rai 2. Secondo quanto emerso, Delogu avrebbe appreso la notizia mentre si stava recando a Roma per le prove del programma di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Cosa succede ora ad Andrea Delogu? Lascia Ballando con le stelle e La Porta Magica?