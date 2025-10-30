Cosa succede ora ad Andrea Delogu? Lascia Ballando con le stelle e La Porta Magica?
Un terribile lutto ha colpito Andrea Delogu. Nella giornata di ieri, il fratello della conduttrice, Evan Delogu, appena diciottenne, ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto a Bellaria Igea Marina. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro alcuni pali della luce: nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha sconvolto profondamente la famiglia e il mondo dello spettacolo, dove Andrea è attualmente impegnata come concorrente a Ballando con le stelle e conduttrice de La Porta Magica su Rai 2. Secondo quanto emerso, Delogu avrebbe appreso la notizia mentre si stava recando a Roma per le prove del programma di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Donnapop.it
