Cosa succede dopo la decisione della Corte dei Conti | il Ponte sullo stretto si farà?

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei Conti ha bloccato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto, aprendo così una nuova fase di incertezza. Il futuro dell'opera dipenderà ora dalle motivazioni della Corte e dalle mosse del governo nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

