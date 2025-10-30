Cosa sta succedendo in Mali e perché la Farnesina ha chiesto agli italiani di lasciare il Paese

Il Mali è nel caos dopo il blocco del carburante da parte di alcuni gruppi terroristici, che hanno interrotto tutti gli assi stradali, fermando i camion per il rifornimento. In tutto il Paese si registra una grande penuria di carburante, con impatti significativi sull’erogazione di elettricità. 🔗 Leggi su Today.it

