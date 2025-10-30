Cosa significa quando il gatto si le unghie su di te | ecco cosa vuole comunicarti

Le unghie servono ai gatti per molti scopi: difesa, gioco, marcature e anche per lo stretching. Possono graffiare il loro umano per altrettanti motivi che vanno dall'affilare le unghie fino ad arrivare alla manifestazione di disagio. Quando “fanno la pasta”, invece, mostrano affetto, anche se a volte possono farlo con troppa foga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

