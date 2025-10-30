Cosa fare a Halloween 2025 a Milano feste ed eventi da non perdere il 31 ottobre

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 2 novembre Milano si trasforma per la notte più paurosa dell'anno. Eventi per adulti e bambini da cene cantate, serate a tema e spettacoli a teatro. Non mancheranno occasioni immersive come nei campi di zucche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cosa fare halloween 2025Halloween 2025, cosa fare a Milano: eventi e feste a tema da non perdere - Venerdì 31 ottobre 2025, i Dazi Milano si trasformano in un tempio messicano del colore e della musica per celebrare Halloween in stile Día de Los Muertos. Secondo tg24.sky.it

cosa fare halloween 2025Halloween 2025, cosa fare a Napoli: eventi e feste a tema da non perdere - A Napoli la notte di Halloween non è fatta solo di zucche e travestimenti: è un’occasione per vivere ... Si legge su tg24.sky.it

cosa fare halloween 2025Cosa fare a Halloween 2025 a Milano, feste ed eventi da non perdere il 31 ottobre - Dal 31 ottobre al 2 novembre Milano si trasforma per la notte più paurosa dell’anno. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Halloween 2025