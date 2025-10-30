Nella dimensione nucleare, Washington non può rimanere indietro a nessuno. O almeno, questo è il messaggio che intende trasmettere all’audience internazionale il presidente statunitense Donald Trump, annunciando la ripresa “immediata” dei test nucleari da parte degli Stati Uniti. Una formulazione volutamente ambigua, poiché non viene specificato se la ripresa in questione riguardi gli effettivi test di detonazione degli ordigni nucleari o piuttosto quella dei vettori adibiti al trasporto degli stessi. La risposta giusta è, probabilmente, la seconda, come suggeriscono alcuni dettagli specifici. A partire dal fatto che nessuna potenza (ad eccezione della Corea del Nord) abbia condotto test di detonazione nucleare dall’inizio del nuovo millennio, e che quindi le parole di Trump sull’avere “istruito il Dipartimento della Guerra a iniziare a testare le nostre armi nucleari su basi equivalenti” a causa dei programmi di test condotti da altri Paesi si riferissero al test di sistemi di delivery, più che ad armamenti veri e propri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa c’è dietro le parole di Trump sul nucleare