Cosa bruciare a mezzanotte di Halloween per liberarti da tutto ciò che ti pesa

Halloween non è solo una festa commerciale fatta di zucche intagliate e travestimenti spaventosi. Dietro i costumi e i dolcetti si nasconde una tradizione millenaria che affonda le radici nel Capodanno celtico, chiamato Samhain, che significa fine dell’estate. Per gli antichi Celti questa notte segnava il momento dell’anno in cui il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliava, permettendo una connessione speciale con l’aldilà. Questa ricorrenza, che deriva dalla parola scozzese All Hallows’ Eve ovvero la notte di tutti gli spiriti santi, rappresentava un momento in cui il tempo perdeva il suo significato abituale e le leggi del mondo fisico si sovvertivano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

