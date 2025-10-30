Cortona le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e la festa delle forze armate
Sono numerose le iniziative a Cortona in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate. La cerimonia pubblica con la deposizione di corone d’alloro ai cippi e ai monumenti ai caduti si terrà domenica 9 novembre a partire dalle ore 9 a Mercatale. Alle ore 10 si terrà la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CORTONA CITTÀ DI FRANCESCO ?Dopo la conclusione della mostra dedicata ai laudari e con l’apertura della mostra documentaria sugli 800 anni del Monastero di Santa Chiara, entrano nel vivo le celebrazioni che porteranno al 2026, «Anno Francesca - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate - Lunedì 3 novembre la conferenza sul Centenario del monumento ai caduti. lanazione.it scrive