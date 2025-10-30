Cortona le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze armate

Arezzo, 30 ottobre 2025 –  Lunedì 3 novembre la conferenza sul Centenario del monumento ai caduti. Domenica 9 novembre Cerimonia pubblica, presentazione libro e concerto Sono numerose le iniziative a Cortona in occasione della Giornata dellUnità nazionale e Festa delle Forze armate. La cerimonia pubblica con la deposizione di corone d’alloro ai cippi e ai monumenti ai caduti si terrà domenica 9 novembre a partire dalle ore 9 a Mercatale. Alle ore 10 si terrà la celebrazione liturgica alla Basilica di Santa Margherita e dalle ore 11 partirà il corteo nel centro storico con l’esibizione della Filarmonica cortonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

