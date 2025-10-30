Corteo Pro Pal a Torino manifestanti tentano di entrare a Porta Susa lanciando sassi e bottiglie

Periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ancora una sera di tensioni a Torino, dove attivisti pro Palestina, stanno sfilando per le vie del capoluogo piemontese dietro uno striscione che recita 'Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi'. Il corteo, partito da piazza Castello, ha prima raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, chiusa eccetto per un unico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

corteo pro pal torinoCorteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare nella stazione di Porta Nuova - I manifestanti hanno raggiunto Porta Nuova, ma gli ingressi principali erano stati chiusi e i passaggi da via Sacchi erano presidiati dalla polizia in tenuta antisommossa. Come scrive rainews.it

corteo pro pal torinoCorteo ProPal a Torino, 'bombe su Gaza, niente tregua per voi' - Un migliaio di pro Pal ha attraversato le vie del centro questa sera a Torino. Riporta ansa.it

corteo pro pal torinoTorino, la protesta pro Pal contro i ministri Tajani e Bernini: trecento in piazza Castello. Scontri e cariche della polizia davanti al Museo Egizio. Due agenti feriti - Nel mirino gli Stati generali della casa al teatro Carignano. Si legge su torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Pal Torino